Son dakika haberi: Uludağ'da yaralanan amatör dağcı ve 2 arkadaşı, askeri helikopterle alındı Son dakika habere göre BURSA'da, Uludağ Bakacak mevkisine balık tutmak için giden 3 amatör dağcıdan biri, kayalıklardan düşerek yaralandı.

BURSA'da, Uludağ Bakacak mevkisine balık tutmak için giden 3 amatör dağcıdan biri, kayalıklardan düşerek yaralandı. Kurtarma ekiplerinin ulaştığı dağcılar, hava mahalefeti nedeniyle akşam iniş yapamayan helikopterle sabah saatlerinde alınarak hastaneye götürüldü.

İsimleri açıklanmayan 3 amatör dağcı, dün öğle saatlerinde balık tutmak için Bakacak mevkisine gitti. Vadiye inen 3 dağcıdan biri, yaklaşık 10 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek, yaralandı. Yaralanan arkadaşlarını kurtaramayan diğer 2 kişi, saat 14.00 sıralarında jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, JAK ve UMKE'den oluşan 12 kişilik kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, 4 saat süren çalışma ile saat 18.00 sıralarında, halatlarla derin uçurumlardan oluşan vadiye indi. Yaralının ilk müdahalesi UMKE ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralı ile mahsur kalan 2 arkadaşı için bölgeye Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askeri helikopter, gönderildi. Ancak helikopter, olumsuz hava koşulları ve karanlık nedeniyle iniş yapamayarak geri döndü. AFAD, JAK ve UMKE ekiplerinin gün aydınlanıncaya kadar yanlarında kaldığı 3 amatör dağcı, saat 06.00 sıralarında yeniden bölgeye gelen askeri helikopter ile kurtarıldı. Dağcılar, hastaneye götürüldü. Jandarma ekipleri ise soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA