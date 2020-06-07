Son dakika haberi! Uludağ'da yaban hayat böyle görüntülendi Gelen son dakika haberine göre Uludağ'da yaban hayat böyle görüntülendi Aç kalan ayılar çöp kutularında yemek aradı Köpeklerle karşılaşan ayı yemeğini bırakmadı Türkiye 1 Hazirandan itibaren normalleşme sürecine girenken, salgının yayılmaması için kapatılan milli parklar ve piknik alanları tekrar açıldı.

Uludağ'da yaban hayat böyle görüntülendi Aç kalan ayılar çöp kutularında yemek aradı Köpeklerle karşılaşan ayı yemeğini bırakmadı BURSA - Türkiye 1 Hazirandan itibaren normalleşme sürecine girenken, salgının yayılmaması için kapatılan milli parklar ve piknik alanları tekrar açıldı. Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Uludağ'da aç kalan ayılar, karınlarını doyurmak için Sarıalan'daki yerleşim yerlerine inip çöp kutularını karıştırmaya tekrar başladı. Salgın sürecinde gerek ormanda buldukları, gerekse milli parkların belli bölgelere attıkları yiyeceklerle karınlarını doyuran yabani hayvanlar tekrar normale döndü. Aç kalan ayılar Sarıalan bölgesine gelen piknikçilerin geride bıraktıkları çöpleri karıştırıp karınları doyurdu. Ayılar kameralara yansıdı. Başka bir görüntüde ise, yiyeceğini alan ayı ile çoban köpekleri karşı karşıya geldi. İki köpek havlayarak ayıyı korkutmaya çalışsa da, çöp dolu poşeti bırakmayan ayı poşeti ağzıyla kapıp kaçmayı başardı. Kaynak: İHA