Son dakika haberi... Uludağ'da mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
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Son dakika haberi... Uludağ'da mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Son dakika haberi: BURSA Uludağ'da yürüyüş yaparken yamaçta mahsur kalan aynı aileden 4 kişi, kurtarıldı.

Son dakika haberi... Uludağ'da mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
06.07.2020 11:04 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:24

BURSA Uludağ'da yürüyüş yaparken yamaçta mahsur kalan aynı aileden 4 kişi, kurtarıldı.

Uludağ'ın Bakacak mevkisine, dün öğle saatlerinde doğa yürüyüşü yapmaya giden, isimleri öğrenilemeyen 4 kişilik aile, dik bir yamaçta mahsur kaldı. Aileden bir kadın ayağı kayınca yaklaşık 20 metre yuvarlandı. Aile 112 Acil hattını arayarak, yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yamaçta mahsur kalan 3 kişi, ekiplerin yardımıyla yürüyerek bulundukları yerden kurtarılırken, yamaçtan yuvarlanan kadın için çalışma başlattı. Yaralı kadın, sedyeyle yukarı çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.


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Kaynak: DHA

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