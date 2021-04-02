Son dakika haberi! Uluabat Gölü'ne atılan ağa takılan martıyı jandarma kurtardı
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Son dakika haberi! Uluabat Gölü'ne atılan ağa takılan martıyı jandarma kurtardı

Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Uluabat Gölü'ne atılan ağa takılan martıyı jandarma kurtardı

Son dakika haberi... Bursa'da Uluabat Gölü'ne atılan su yüzeyindeki ağa takılan martı için jandarma ekipleri seferber oldu.

Bursa'da Uluabat Gölü'ne atılan su yüzeyindeki ağa takılan martı için jandarma ekipleri seferber oldu.

Gölde devriye gezen Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı Nilüfer Asayiş Bot Timi personeli, bir martının suyun üzerinde çırpındığını fark etti.

Martının yanına giden ekipler, kuşun balık avlamak için kurulan ağların içindeki olta iğnelerine takıldığını belirledi.

Kurtarılan kuş, ekipler tarafından doğaya salındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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