Son dakika haberi: Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım: "Türkiye ile uğraşmak ateşle oynamaya benzer"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım: "Türkiye ile uğraşmak ateşle oynamaya benzer"

09.01.2021 00:17 | Son Güncelleme: 09.01.2021 00:17
Son dakika haberi: Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım:

Gelen son dakika haberlerine göre Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Bugün Amerikan seçimlerini kazanan Biden işi gücü bırakmış Türkiye'deki hükümeti devirmek için planlar yapıyor.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Bugün Amerikan seçimlerini kazanan Biden işi gücü bırakmış Türkiye'deki hükümeti devirmek için planlar yapıyor. Ama Türkiye ile uğraşmak ateşle oynamaya benzer. Ateşle oynayan ya kendini ya ülkesini yakar. Bugün olduğu gibi." dedi.

Yıldırım, Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, bugün gençliğe her dönemkinden daha fazla ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Gençliğin bir milletin umudu olduğunu belirten Yıldırım, "İyi yetiştirilmiş bir gençlik varsa o milletin, o devletin geleceğinden endişe etmeyin. Ama gençliğimizi iyi yetiştiremezsek bir gün bu topraklarda yok olur gideriz. O yüzden gençlerin devletini, milletini iyi tanıması, sevmesi, kültürünü, töresini bilmesi için onları yetiştirmemiz gerekiyor. Bu sebepten dolayı da bizlere çok büyük sorumluluk düşüyor." şeklinde konuştu.

Yıldırım, ABD'deki başkanlık seçimlerine işaret ederek, "Bugün Amerikan seçimlerini kazanan Biden işi gücü bırakmış Türkiye'deki hükümeti devirmek için planlar yapıyor. Ama Türkiye ile uğraşmak ateşle oynamaya benzer. Ateşle oynayan ya kendini yakar ya ülkesini yakar. Bugün olduğu gibi. Bir taraftan da Amerika'da Biden'in kazanmasıyla birlikte ümitlenen bazı hainlerin bugünkü durumlarına da tekrardan tanıklık ediyoruz." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına da değinen Yıldırım, bunun ardından üniversitede yaşanan olaylarla ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirdi.

Yıldırım, Türkiye'nin bugün Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile koruma altına alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kısa sürede yaptıklarımıza bakın. Çok şükür Türk dünyasının kanayan yarası Karabağ'da zafer elde ettik. Irak'ta, Suriye'de örgüt kafasını kaldıramıyor. Türkiye'yi sıfır terör noktasına getirdik. Çok şükür şehit vermiyoruz. Karakollarımız basılamıyor. Kapalı Maraş'ı açtık. Ayasofya'yı açtık. Kendi gemilerimiz Karadeniz'de, doğu Akdeniz'de petrol, doğal gaz arıyor. Çıkarmak üzere. Emin olun petrol ve doğal gaz çıktığı zaman Türkiye'de hiçbir ekonomik sorun kalmayacak. Zaten şu an bütün sancı bundan kaynaklı. İçerideki hainler 'Petrol, doğal gaz çıkarsa işimiz biter.' diyor. Dışarıdaki iş birlikçileri de dışarıdaki düşmanlarımız da 'Bunlara da ulaşırsa artık Türkiye'yi tutamayız.' diyor. 2023'te Allah izin verirse önümüzde hiçbir engel kalmayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise İrem Derici Meghan Markle Seren Serengil
Spor Fatih Terim Mesut Bakkal Rıza Çalımbay İsmail Kartal Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kaza Kongre Kocaeli Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım: "Türkiye ile uğraşmak ateşle oynamaya benzer" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 00:20:35. #1.14#
title