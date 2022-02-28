Son dakika haberi... "Ülkemizin Karadeniz'in kuzeyindeki krizi de selametle atlatacağından kimsenin şüphesi olmasın"

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin son dönemlerdeki tüm sınamalar gibi Karadeniz'in kuzeyindeki krizi de selametle atlatacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin son dönemlerdeki tüm sınamalar gibi Karadeniz'in kuzeyindeki krizi de selametle atlatacağından kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye artık siyasi, ekonomik, teknolojik, askeri, istihbari altyapısıyla kendi politikalarını üretecek, uygulayacak seviyeye gelmiş bir devlettir" ifadelerine yer verdi.

İhlas Haber Ajansı - Güncel