Son dakika haberi... Ülke genelinde yük taşıyan araçlara yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi
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Son dakika haberi... Ülke genelinde yük taşıyan araçlara yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi

19.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:54
Son dakika haberi... Ülke genelinde yük taşıyan araçlara yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Polis ekiplerince ülke genelinde eş zamanlı olarak yük taşıyan araçların denetimi yapıldı.

Polis ekiplerince ülke genelinde eş zamanlı olarak yük taşıyan araçların denetimi yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, karayolunda yük taşıyan araç şoförlerinin yaptıkları çeşitli kural ihlalleriyle trafik güvenliğini olumsuz etkiledikleri, karıştıkları kazaların şiddet ve sonuçlarının da ağır olduğu ifade edildi.

Pandemi tedbirleri sürecinde tedarik zincirinin önemli bir halkasını oluşturan bu araçların trafikte yer aldıklarına dikkat çekilen açıklamada, yük taşıyan araçların şoförlerinin trafik ihlallerini önlemek amacıyla 16, 17 ve 18 Ocak tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı özel denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan denetimde 53 bin 302 araç/sürücü denetlendi. 902 sürücünün araçta takograf bulundurmadığı/kullanmadığı, 730 aracın yasal hız sınırlarına uymadığı, 430 sürücünün çalışma/dinlenme sürelerine uymadığı, 69 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı tespit edildi. Toplamda ise 5 bin 163 trafik kural ihlali tespit edildi ve işlem yapıldı."

Açıklamada, sürücülere hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunularak, denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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