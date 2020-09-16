Son dakika haberi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan "Türksat 5A" açıklaması Gelen son dakika haberlerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusuun 30 Kasım'da fırlatacağını belirterek, 5B uydusunun da 2021'in ikinci çeyreğinde fırlatmayı planladıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusuun 30 Kasım'da fırlatacağını belirterek, 5B uydusunun da 2021'in ikinci çeyreğinde fırlatmayı planladıklarını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile TEKNOFEST kapsamında Tuz Gölü'nde düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'na katıldı. Kaynak: AA