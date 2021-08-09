Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşları ziyaret etti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşları ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, orman yangınının büyük hasara neden olduğu Aydın'ın Çine ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, orman yangınının büyük hasara neden olduğu Aydın'ın Çine ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Karaismailoğlu, Akçaova Mahallesi'nde Aydın Valiliğince oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantının ardından esnafı ziyaret etti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten, sorunlarını ve beklentilerini dinleyen Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Muğla'nın Yatağan ilçesine gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

Yatağan ilçesinde 6 Ağustos'ta başlayan orman yangını, Çine ilçesine sıçramıştı. İlk belirlemelere göre yangında 500 hektar alan zarar görmüş, yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tahliye edilmişti. Yangının bugün kontrol altına alındığı bildirilmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşları ziyaret etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşları ziyaret etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşları ziyaret etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşları ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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