Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşları ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, orman yangınının büyük hasara neden olduğu Aydın'ın Çine ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.