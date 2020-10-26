Son dakika haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Son dakika habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afyonkarahisar'da bazı ziyaretlerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afyonkarahisar'da bazı ziyaretlerde bulundu.

Karaismailoğlu, kentte yapılması planlanan hızlı tren istasyonunun yerini ve Afray Banlıyö hattını inceledi.

Daha sonra Şuhut ilçesinde gerçekleştirdiği şantiye ziyareti sonrası açıklamada bulunan Karaismailoğlu, 18 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin her bir noktasında çok büyük bir atılım hamlesinin olduğunu söyledi.

Bunun artarak devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Ülke genelinde 6 bin kilometre olan bölünmüş yolu nasıl 28 binlere çıkardıysak, yine Afyonkarahisar genelinde de 2003 yılında 54 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 575 kilometreye nasıl çıkardıysak, diğer projeleri de bir bir bitirip vatandaşın hizmetine sunacağız. Demiryolu bakımından Afyonkarahisar'da çok önemli gelişmeler olacak. Gerek şehir içindeki raylı sistem hatlarıyla ilgili çalışmalar, gerek ülke ve dünyanın en büyük projelerinden biri olan Ankara-İzmir hızlı tren hattıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor."

Kara ve demir yollarında gerçekleştirdikleri atılımların üzerine katarak daha büyük atılımlar yapacaklarının altını çizen Karaismailoğlu, "Bütün derdimiz vatandaşın memnun olması. Vatandaşın yaşam koşullarının, standartlarının yükseltilmesi." dedi.

"Ülkemizin pek çok noktasında köprü restorasyonlarıyla uğraşıyoruz"

Daha sonra Bolvadin ilçesindeki Kırkgöz Köprüsü'nde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, köprünün uzunluğundan bahsederek, önceki yıllarda da Karayolları Genel Müdürlüğü'nce restore edildiğini anımsattı.

Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah bunun devamında başka köprüler varmış. Onunla ilgili de bir çalışma yapacağız. Yine bölge kurullarıyla ilgili görüşmeler yapıp, inşallah burayı turizme kazandırmak gerekiyor. Ülkemizin değeri aslında bunlar. Köprüler bizim tarihimizde çok önemli yere sahip. Biz de Kara Yolları Genel Müdürlüğü olarak bunlara sahip çıkıyoruz. Ülkemizin pek çok noktasında böyle köprü restorasyonlarıyla uğraşıyoruz. İnşallah böyle tarihleri, böyle köprüleri, sanat yapılarını gün yüzüne çıkarıp vatandaşla buluşturma amacındayız. Bu da çok güzel bir örnek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz