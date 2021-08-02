Son dakika haberi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Manavgat Gündoğmuş'tayız. 10 helikopterle müdahalemiz sonucunda yangını kontrol altına aldık.

Son dakika politika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Manavgat Gündoğmuş'tayız. 10 helikopterle müdahalemiz sonucunda yangını kontrol altına aldık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Manavgat Gündoğmuş'tayız. 10 helikopterle müdahalemiz sonucunda yangını kontrol altına aldık. Halkımız müsterih olsun tüm gücümüzle çalışıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı