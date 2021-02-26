Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Zonguldak kıyılarında yükselen Filyos Limanı, sadece bir liman olmasının ötesinde hem bölgeyi hem...
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Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Zonguldak kıyılarında yükselen Filyos Limanı, sadece bir liman olmasının ötesinde hem bölgeyi hem...

26.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:58
Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

Son dakika haberler: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Zonguldak kıyılarında yükselen Filyos Limanı, sadece bir liman olmasının ötesinde hem bölgeyi hem de ülkemizi lojistik alanında bir adım daha ileriye taşıyacak 'dev bir lojistik merkez' projesidir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Zonguldak kıyılarında yükselen Filyos Limanı, sadece bir liman olmasının ötesinde hem bölgeyi hem de ülkemizi lojistik alanında bir adım daha ileriye taşıyacak 'dev bir lojistik merkez' projesidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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