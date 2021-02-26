Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Zonguldak kıyılarında yükselen Filyos Limanı, sadece bir liman olmasının ötesinde hem bölgeyi hem...

Son dakika haberler: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Zonguldak kıyılarında yükselen Filyos Limanı, sadece bir liman olmasının ötesinde hem bölgeyi hem de ülkemizi lojistik alanında bir adım daha ileriye taşıyacak 'dev bir lojistik merkez' projesidir.