Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesinden mezun oldu.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Açıköğretim Fakültesi İktisat Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Bakan Yardımcısı Sayan, yerleşkede gerçekleştirilen törende diğer mezunlarla kep attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sayan, herkesin hafızasında unutulmayan özel anların bulunduğunu, mezuniyetin kendisi için önemli olduğunu vurguladı.

Uzun yıllardır çalışma hayatının içinde olmasına rağmen Türkiye'nin seçkin ve yenilikçi üniversitelerinden AÜ'nün ikinci üniversite uygulamasından yeni mezun olmaktan duyduğu mutluluğu belirten Sayan, "Sevgili genç arkadaşlarıma bundan sonraki yaşamlarında sağlık, huzur, mutluluk ve başarılar diliyorum. Yolunuz her zaman kıymetinizi bilen, samimi ve dürüst insanlarla kesişsin, yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.