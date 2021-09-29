Son dakika haberi | Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan mezuniyet sevinci yaşadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan mezuniyet sevinci yaşadı

AA / Deniz Açık - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan mezuniyet sevinci yaşadı

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesinden mezun oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesinden mezun oldu.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Açıköğretim Fakültesi İktisat Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Bakan Yardımcısı Sayan, yerleşkede gerçekleştirilen törende diğer mezunlarla kep attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sayan, herkesin hafızasında unutulmayan özel anların bulunduğunu, mezuniyetin kendisi için önemli olduğunu vurguladı.

Uzun yıllardır çalışma hayatının içinde olmasına rağmen Türkiye'nin seçkin ve yenilikçi üniversitelerinden AÜ'nün ikinci üniversite uygulamasından yeni mezun olmaktan duyduğu mutluluğu belirten Sayan, "Sevgili genç arkadaşlarıma bundan sonraki yaşamlarında sağlık, huzur, mutluluk ve başarılar diliyorum. Yolunuz her zaman kıymetinizi bilen, samimi ve dürüst insanlarla kesişsin, yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Sezai Temelli Abdullah Öcalan
Magazin Ebru Şallı Düm Tek Tek Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Balotelli Gökhan Töre Sergen Yalçın Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi | Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan mezuniyet sevinci yaşadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 17:42:30. #1.17#