Son dakika haberi | Ulaş'ta "Kovid-19 tedbirleri" denetimi

Son dakika haberi... Sivas'ın Ulaş ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila, İlçe Emniyet Amiri Sami Dikme, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe sağlık personeli, mahalle muhtarları, kolluk güçleri ve zabıtaların katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde halkın yoğun olarak gittikleri iş yerleri, lokantalar, kahvehaneler ve toplu taşıma araçları denetlendi.

Ekipler, vatandaşların Kovid-19 konusunda duyarlı olmaları, alınan tedbirlere destek vermeleri ve salgın sürecinde hayatın bir parçası olan maske kullanımının alışkanlık haline getirilmesi ve toplum sağlığı için düzgün bir şekilde kullanılması gerekliliği konusunda uyarıda bulundu.

Kurallara uymayanlara para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban