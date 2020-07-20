Son dakika haberi | Ulaş Kaymakamı Nayman göreve başladı Son dakika haberleri... Ulaş Kaymakamlığına atanan Cengiz Nayman göreve başladı.

Ulaş Kaymakamlığına atanan Cengiz Nayman göreve başladı.

Ulaş ilçesinde görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Nayman, "Ulaş küçük ve gelişmeye elverişli bir ilçe, burasını tanıdıkça yeni projeler için çalışma yapacağız. Eğitimde kalitenin artması, tarımsal ve hayvansal yatırımların güçlendirilmesi, sulama olanaklarının arttırılması için çalışma yapacağız." dedi.

Nayman, kaymakamlık kapısının ilçe halkına her zaman açık olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA