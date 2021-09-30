Son dakika haberi: 'ULAN' TARTIŞMASINDA KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Haberler
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Son dakika haberi: 'ULAN' TARTIŞMASINDA KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İZMİR'in Torbalı ilçesinde, laf atma tartışmasında M.A.'nın (20) kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladığı Batuhan Barlak (17) hastanede hayatını kaybetti.

TORBALI, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Torbalı ilçesinde, laf atma tartışmasında M.A.'nın (20) kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladığı Batuhan Barlak (17) hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Barış Yapı Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçisi M.A. evine gittiği sırada sitenin bahçesinde iki arkadaşıyla kaldırımda oturan Batuhan Barlak'a, "İyi akşamlar, ulan" diyerek seslendi. Barlak'ın "Ne diyorsun, ulan sen" diyerek karşılık vermesi sonucu kavga çıktı. M.A. cebinden çıkardığı bıçakla Barlak'ı kalbinden yaralayıp kaçtı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barlak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan Suriye uyruklu M.A.'yı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. M.A.'nın teslim edildiği İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Son dakika haberi: 'ULAN' TARTIŞMASINDA KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi: 'ULAN' TARTIŞMASINDA KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi: 'ULAN' TARTIŞMASINDA KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi: 'ULAN' TARTIŞMASINDA KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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