Son dakika haberi... Ukraynalı vatandaşlardan Rusya'nın başlattığı operasyona gözyaşları arasında tepki

ANTALYA (İHA) - Antalya'da yaşayan yerleşik Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine başlattığı operasyona tepki gösterdi. Yapılan basın açıklamasında gözyaşları adeta sel oldu. Ukrayna Ailesi Derneği Başkanı Vita Mykhaylova, "Rus ordusu, barışçıl Ukrayna şehirlerini geçici olarak işgal altında olan Donbas ve Kırım ile Kuzey-Doğu bölgesi de dahil olmak üzere farklı yönlerden bombalıyorlar" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından operasyona bir tepki de Antalya'da yaşayan Ukraynalı vatandaşlardan geldi. Kazım Özalp Caddesi girişinde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, basın açıklaması yaparak operasyonun durmasını istedi. Basın açıklaması Ukrayna, Rusya ve Türkçe olarak yapıldı. Açıklama sonrasında Ukrayna milli marşı okundu. Bu sırada çok sayıda kişi gözyaşlarını tutamadı.

"Rus ordusu farklı yönlerden bombalıyorlar"

Grup adına açıklamada bulunan Ukrayna Ailesi Derneği Başkanı Vita Mykhaylova, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'ya karşı bir savaş başlattı. Rusya'nın başlattığı savaş ile Ukrayna devletini yok etmeyi, güç kullanarak Ukrayna topraklarını ele geçirmeyi ve işgal kontrolünü kurmayı amaçlıyor. Rus ordusu, barışçıl Ukrayna şehirlerini geçici olarak işgal altında olan Donbas ve Kırım ile Kuzey-Doğu bölgesi de dahil olmak üzere farklı yönlerden bombalıyorlar. Bu bir savaş eylemi, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bir saldırı, BM Tüzüğü ile uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerinin kaba ihlalidir. Ukrayna, uluslararası hukuka göre kendini savunma hakkını uygulamaya koydu" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna uluslararası toplumu hemen harekete geçmeye çağırıyor"

Mykhaylova açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

"Ukrayna askerlerinin savaş ruhu yüksek, savunucularımız saldırgan devlete karşı koyma konusunda kararlı ve Ukrayna topraklarını mevcut tüm araçlarla savunacaklar. Ukrayna uluslararası toplumu hemen harekete geçmeye çağırıyor. Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı saldırganlığı sadece birleştirilmiş ve kararlı adımlar durdurabilir. Ortaklarımız yeni yaptırım paketini derhal hayata geçirmelidir. Aynı zamanda dost başkentlerini, Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat temin ederek ülkemizin savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye devam etmeye çağırıyoruz. Ukrayna vatandaşlarının hayatları ve güvenliğinin yanı sıra tüm Avrupa vatandaşlarının güvenliği ve gelecek dünya düzeni ortak tepkimize bağlıdır."

Antalya Ukrayna Dernek Başkanı Natalya Karaca ise "Her 30 dakikada yeni bir haber geliyor. Rusya saldırıyor. Bütün dünya burada çocuklar kaldı, anne ve babaları orada. 30 dakika sonra ne olacak biz bilmiyoruz. Her şey habersiz oluyor. Her tarafta saldırı başladı. Lütfen bize destek olun. Savaş çok kötü. 22 yıldır burada yaşıyoruz. Türkiye bizi anlıyor. İnşallah yakın zamanda bu bitecek" şeklinde konuştu. - ANTALYA

