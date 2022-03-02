Son dakika haberi | Ukraynalı iki futbolcu, Rusya saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), Ukraynalı futbolcular Vitalii Sapylo ile Dmytro Martynenko'nun Rusya'nın saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Organizasyonun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Karpaty Lviv'in genç takımında forma giyen 21 yaşındaki Sapylo ile amatör lig ekiplerinden Gostomel'in oyuncusu 25 yaşındaki Martynenko'nun, Rusya- Ukrayna savaşı sırasında vefat ettiği belirtildi.

Futbol camiasında ilk can kayıplarının gerçekleştiğinin kaydedildiği açıklamada, Ukraynalı futbolcuların ailelerine, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Martynenko, Rus güçlerinin yaşadığı apartmana düzenlediği bombalı saldırı sırasında, direniş birliklerine katılan Sapylo ise Kiev yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybetti.