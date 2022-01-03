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Son dakika haberi | Ukraynalı genç kadın kaldığı apartta ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Ukraynalı genç kadın kaldığı apartta ölü bulundu 3 gündür haber alınamayan kadın kapıyı açmayınca çilingir çağrıldı Odada çok sayıda boş içki şişesi, ilaçlar ve yiyecek bulundu Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 yaşındaki Ukraynalı kadın1 yıldır kaldığı apartta ölü bulundu.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Ukraynalı genç kadın kaldığı apartta ölü bulundu

3 gündür haber alınamayan kadın kapıyı açmayınca çilingir çağrıldı

Odada çok sayıda boş içki şişesi, ilaçlar ve yiyecek bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 yaşındaki Ukraynalı kadın1 yıldır kaldığı apartta ölü bulundu. 2-3 gün önce öldüğü tahmin edilen kadının odasının içki şişeleri, yiyecekler ve kullandığı ilaçlarla çöplüğe dönüştüğü gözlendi.

Olay Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1 yıldır apartta kaldığı bildirilen Ukraynalı 28 yaşındaki Valeria Nesterska isimli kadının 2-3 gündür odadan çıkmaması üzerine odasına giden görevli, kapıyı çalmasına rağmen kapı açılmayınca çilingir çağırıp kapıyı açtırdığnıda genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Side Jandarma Karakolu ve 112 sağlık ekipleri 28 yaşındaki Ukraynalı Valeria Nesterska'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Valeria Nesterska'nın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısı, Adli Tabip ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ve 112 ekipleri olay yerine geldiğinde genç kadının odasında çok sayıda boş içki şişesi, yiyecek ve etrafa dağılmış ilaçlarla karşılaştığı ve çöplüğü andıran bir odayla karşılaştığı bildirildi.

Son dakika haberi | Ukraynalı genç kadın kaldığı apartta ölü bulundu

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İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri

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