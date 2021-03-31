Son dakika haberi: Ukrayna ve ABD dışişleri bakanları, Donbas ve Kırım'ı görüştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, telefonda Donbas ve Kırım'daki güvenlik durumunu görüştü.