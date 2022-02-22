Son dakika haberi: Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov: "Sonuna kadar topraklarımızı koruyacağız. Rusya gerçek yüzünü gösterdi, biz bunu işgalden bu yana 8 yıldır... - Haberler
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Son dakika haberi: Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov: "Sonuna kadar topraklarımızı koruyacağız. Rusya gerçek yüzünü gösterdi, biz bunu işgalden bu yana 8 yıldır...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi: Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov:

Son dakika gelişmesine göre Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov: "Sonuna kadar topraklarımızı koruyacağız. Rusya gerçek yüzünü gösterdi, biz bunu işgalden bu yana 8 yıldır biliyorduk şimdi dünya öğrenmiş oldu" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov: "Sonuna kadar topraklarımızı koruyacağız. Rusya gerçek yüzünü gösterdi, biz bunu işgalden bu yana 8 yıldır biliyorduk şimdi dünya öğrenmiş oldu" dedi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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