Son dakika haberi: Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov: "Sonuna kadar topraklarımızı koruyacağız. Rusya gerçek yüzünü gösterdi, biz bunu işgalden bu yana 8 yıldır...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika gelişmesine göre Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov: "Sonuna kadar topraklarımızı koruyacağız. Rusya gerçek yüzünü gösterdi, biz bunu işgalden bu yana 8 yıldır biliyorduk şimdi dünya öğrenmiş oldu" dedi.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov: "Sonuna kadar topraklarımızı koruyacağız. Rusya gerçek yüzünü gösterdi, biz bunu işgalden bu yana 8 yıldır biliyorduk şimdi dünya öğrenmiş oldu" dedi. - KİEV
İhlas Haber Ajansı - Politika