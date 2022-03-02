Son dakika haberi... Ukrayna Odessa'da yaralı askerlerin sayısı artınca, hastanedeki diğer hastalar taburcu edildi - Haberler

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Son dakika haberi... Ukrayna Odessa'da yaralı askerlerin sayısı artınca, hastanedeki diğer hastalar taburcu edildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... Ukrayna Odessa'da yaralı askerlerin sayısı artınca, hastanedeki diğer hastalar taburcu edildi

Son dakika haber: Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşta Odessa kentindeki yaralı askerlerden dolayı daha önce hastanede tedavi gören diğer hastalar taburcu edildi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşta Odessa kentindeki yaralı askerlerden dolayı daha önce hastanede tedavi gören diğer hastalar taburcu edildi. Türkiye'ye otobüs ile Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yapan hastalar ve yakınları, Odessa'da çok sayıdaki yaralı askerden dolayı taburcu edilmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle Odessa'da yaralı askerlerin tedavisi için hastanedeki diğer hastalar taburcu ediliyor. Taburcu olduktan sonra Türkiye'ye otobüs ile Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Mahire Memedov hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve Odessa kentinde çok sayıdaki yaralı askerden dolayı taburcu edilmek zorunda kaldığını söyledi. Memedov, "Türkiye'ye gelmeme yardımcı olan bütün yetkililere çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Annesinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten Arife Duman ise, "Annem çok ağır hasta olduğu için hastanenin yoğun bakım kısmında yatıyordu. Annemi alabilmek için hastaneyle konuştum ve ben hastaneye geldiğimde bana 'siz almasanız bile biz bütün hastaları taburcu edecektik' dediler. Hastaneye yaralı askerler getirildiğinden dolayı bütün yatalak hastalar taburcu edildi. Annem hastalığı nedeniyle yolculuk çok zor geçti bizim için. Romanya'da eksi 12 derecede soğukla feribotla geldik. Orada da bize yardıma koştular annemi indirip taşıdılar. Türk konsolosluğu çadır kurmuş bir vaziyette bizi bekliyordu. Orada da çok yardımcı oldular şükürler olsun artık buradayız" dedi.

(Mehmet Basmacı-İHA)

Son dakika haberi... Ukrayna Odessa'da yaralı askerlerin sayısı artınca, hastanedeki diğer hastalar taburcu edildi

Son dakika haberi... Ukrayna Odessa'da yaralı askerlerin sayısı artınca, hastanedeki diğer hastalar taburcu edildi

Son dakika haberi... Ukrayna Odessa'da yaralı askerlerin sayısı artınca, hastanedeki diğer hastalar taburcu edildi

Son dakika haberi... Ukrayna Odessa'da yaralı askerlerin sayısı artınca, hastanedeki diğer hastalar taburcu edildi

Son dakika haberi... Ukrayna Odessa'da yaralı askerlerin sayısı artınca, hastanedeki diğer hastalar taburcu edildi

Son dakika haberi... Ukrayna Odessa'da yaralı askerlerin sayısı artınca, hastanedeki diğer hastalar taburcu edildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Hamzabeyli Sınır Kapısı, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Yerel, Güncel, Haberler

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