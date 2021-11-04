Son dakika haberi: Ukrayna'nın yeni Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Ukrayna'nın yeni Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi: Ukrayna'nın yeni Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov oldu

Son dakika haber: Ukrayna'da 2 Kasım'da istifa eden Savunma Bakanı Andrey Taran'ın yerine Oleksiy Reznikov göreve getirildi.

Ukrayna'da 2 Kasım'da istifa eden Savunma Bakanı Andrey Taran'ın yerine Oleksiy Reznikov göreve getirildi.

Ukrayna'da Savunma Bakanı Andrey Taran'ın 2 Kasım'da istifa etmesinin ardından yeni bakanın belirlenmesi için parlamentoda oylama yapıldı. Oylama sonucu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin adayı Oleksiy Reznikov ülkenin yeni Savunma Bakanı oldu. 55 yaşındaki eski Avukat ve Başbakan Yardımcısı Reznikov, reformlarla ilgili sicilinin hem iktidar hem de muhalefet partilerinin vekilleri tarafından eleştirilen Taran'ın yerini aldı.

Söz konusu atama, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bir bölgeye yeni askeri birlikler konuşlandırmasından sonra yapıldı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılı paylaşımı Açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılı paylaşımı Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title