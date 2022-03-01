Son dakika haberi | Ukrayna'nın Harkov kentindeki bombardımanda Hint öğrenci öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Ukrayna'nın Harkov kentindeki bombardımanda Hint öğrenci öldü

AA, Mehmet Alaca - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Ukrayna'nın Harkov kentindeki bombardımanda Hint öğrenci öldü

Son dakika haber... Ukrayna'nın Harkov kentinde Hindistanlı bir öğrencinin Rus bombardımanda hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'nın Harkov kentinde Hindistanlı bir öğrencinin Rus bombardımanda hayatını kaybettiği bildirildi.

NDTV'de yer alan habere göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya güçlerinin bugün Harkov'da bir hükümet binasına yönelik saldırısı sonucu, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Haveri kentinden Ukrayna'ya tıp eğitimi almaya giden bir öğrencinin öldüğü belirtildi.

Açıklamada, Bakanlığın ölen öğrenicinin ailesiyle temas halinde olduğu belirtilerek "Ailesine en derin taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi yer aldı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna büyükelçilerine, Ukrayna'daki Hindistan vatandaşlarına acil güvenli geçiş verilmesi yönündeki talebini yineledi.

Harkov'daki öğrenci koordinatörü Pooja Praharaj, öğrencinin ölümünden kısa bir süre sonra NDTV'ye yaptığı açıklamada, "Vali'nin evinin yakınında yaşıyordu ve yemek kuyruğunda bekliyordu. Valilik binasını havaya uçuran bir hava saldırısında öldü." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'da yaklaşık 16 bin Hint öğrencinin hala mahsur olduğu belirtiliyor.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

Ukrayna, India, Rus, Ölü, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title