Son dakika haberi... Ukrayna, konsolosunun Rusya tarafından gözaltına alınmasına cevap vereceğini duyurdu
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Son dakika haberi... Ukrayna, konsolosunun Rusya tarafından gözaltına alınmasına cevap vereceğini duyurdu

Son dakika haberi... Ukrayna, konsolosunun Rusya tarafından gözaltına alınmasına cevap vereceğini duyurdu
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, ülkesinin St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'un gözaltına alınmasına cevap vereceklerini belirtti.

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, ülkesinin St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'un gözaltına alınmasına cevap vereceklerini belirtti.

Ukrayna Resmi Haber Ajansı Ukrinform'un haberine göre, Sözcü Nikolenko yaptığı açıklamada, St. Petersburg konsolosunun gözaltına alınmasını, "Rusya'nın provokasyonu" olarak niteledi.

Konsolos Sosonyuk'un Ukrayna diplomatik misyonunda olduğunu belirten Nikolenko, "Gözaltı şartları inceleniyor. Ukrayna yakın zamanda bu provokasyona mevcut uygulamayı göz önüne alarak hangi şekilde cevap vereceğine karar verecek." ifadelerini kullandı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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