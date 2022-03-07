Son dakika: Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Irpin'den 2 bin kişi tahliye edildi - Haberler

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Son dakika: Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Irpin'den 2 bin kişi tahliye edildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi: ? Ukrayna İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Irpin'den 200'ü çocuk yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

? Ukrayna İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Irpin'den 200'ü çocuk yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Şiddetli çatışmaların yaşandığı ve hasar gören bir köprünün altına sığınan sivillerin görüntüsüyle basına yansıyan Irpin'de, 200'ü çocuk yaklaşık 2 bin kişi Ukrayna Polisi tarafından tahliye edildi. Görüntülerde yaşlılarla çocuklu ailelere polislerin yardımcı olduğu görüldü.

Son dakika: Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Irpin'den 2 bin kişi tahliye edildi

Son dakika: Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Irpin'den 2 bin kişi tahliye edildi

Son dakika: Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Irpin'den 2 bin kişi tahliye edildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İçişleri Bakanlığı, Ukrayna, Dünya, Güncel, Haberler

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