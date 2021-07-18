Son dakika haberi! Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya Savunma Bakanı'nı sorguya çağırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya Savunma Bakanı'nı sorguya çağırdı

Son dakika haberi! Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya Savunma Bakanı'nı sorguya çağırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu yasadışı örgüt kurup insanların ölümüne yol açma iddiasıyla sorguya çağırdı.

Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu yasadışı örgüt kurup insanların ölümüne yol açma iddiasıyla sorguya çağırdı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), yasadışı örgüt kurarak insanların ölümüne yol açtığı iddiasıyla Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu 20 Temmuz'da SBU'nun Mariupol şehrindeki ofisine saat 09.00'da ifade vermeye çağırdı. SBU adına açıklamayı yapan Ukrayna Güvenlik Servisi Donetsk ve Lugansk Müdürü Taras Butenko, sadece Rusya Savunma Bakanı'nı değil, Rus işadamı Konstantin Malofeev'i de aynı gün saat 10.00'da sorguya çağırdı. Rusya'dan ise henüz bir açıklama yapılmadı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Meral Akşener İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Emre Altuğ Acun Ilıcalı Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Balotelli Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya Savunma Bakanı'nı sorguya çağırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 17:36:33. #1.16#

title