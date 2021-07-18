Son dakika haberi! Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya Savunma Bakanı'nı sorguya çağırdı

Edinilen son dakika haberine göre Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu yasadışı örgüt kurup insanların ölümüne yol açma iddiasıyla sorguya çağırdı.

Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu yasadışı örgüt kurup insanların ölümüne yol açma iddiasıyla sorguya çağırdı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), yasadışı örgüt kurarak insanların ölümüne yol açtığı iddiasıyla Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu 20 Temmuz'da SBU'nun Mariupol şehrindeki ofisine saat 09.00'da ifade vermeye çağırdı. SBU adına açıklamayı yapan Ukrayna Güvenlik Servisi Donetsk ve Lugansk Müdürü Taras Butenko, sadece Rusya Savunma Bakanı'nı değil, Rus işadamı Konstantin Malofeev'i de aynı gün saat 10.00'da sorguya çağırdı. Rusya'dan ise henüz bir açıklama yapılmadı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı