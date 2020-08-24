Son dakika haberi | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, girişimcileri ve yatırımcıları ülkesine çağırdı
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Son dakika haberi | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, girişimcileri ve yatırımcıları ülkesine çağırdı

Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yabancı yatırımcıları ve girişimcileri ülkesine davet etti.

Son dakika haberi | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, girişimcileri ve yatırımcıları ülkesine çağırdı
24.08.2020 16:55 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:55

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yabancı yatırımcıları ve girişimcileri ülkesine davet etti.

Zelenskiy, ülkesinin bağımsızlık gününde Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın yeniliklerde öncü bir ülke olduğunu belirtti.

Ülkesinin, bilgi teknolojileri alanında yüzde 5 vergi uygulamasıyla girişimciler için cazip bir yer olduğunu aktaran Zelenskiy, Avrupa'nın en büyük ülkesi olarak Ukrayna'nın tarım sektörünün bütün dünyaya yetecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Zelenskiy, "Acele edin. Ukrayna'yı beraber kurabilir ve hepimiz faydalanabiliriz. Tüm dünya Ukrayna'yla beraber zenginleşebilir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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