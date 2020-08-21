Son dakika haberi... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den yabancı şirketlere yatırım çağrısı Son dakika haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yabancı yatırımcılara ülkede yeni inşaat hamlesi kapsamındaki altyapı projelerine katılma çağrısı yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yabancı yatırımcılara ülkede yeni inşaat hamlesi kapsamındaki altyapı projelerine katılma çağrısı yaptı.

Ülkenin güneyindeki Herson kentinde bazı ülkelerin Ukrayna'daki büyükelçileri ve Avrupalı kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelen Zelenskiy, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere ile de sohbet etti. Ukraynalı lider, Türk şirketlerinin Ukrayna'daki başarılı çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da yer aldığı görüşmede Zelenskiy, 'Büyük İnşaat' programı kapsamında bölgede hayata geçirilmesi planlanan altyapı projeleri hakkında bilgi verdi.Yabancı yatırımcıların ülkedeki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik yeni yasal düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirten Zelenskiy, 'Ukrayna'nın güneyinin incisi' olarak nitelendirdiği Herson ilindeki yatırım fırsatlarına dikkati çekti.

Zelenskiy'nin daveti üzerine iki günlük ziyaret için Herson'da bulunan büyükelçilerin bölgedeki tarihi ve turistik yerleri gezecekleri belirtildi.

Kaynak: DHA