Son dakika haberi | Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların artırılması çağrısında bulunarak, Rusya'nın bir terör devleti olarak kabul...
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların artırılması çağrısında bulunarak, Rusya'nın bir terör devleti olarak kabul edilmesini istedi.
- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların artırılması çağrısında bulunarak, Rusya'nın bir terör devleti olarak kabul edilmesini istedi.