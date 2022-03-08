Son dakika haberi | Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların artırılması çağrısında bulunarak, Rusya'nın bir terör devleti olarak kabul... - Haberler

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Son dakika haberi | Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların artırılması çağrısında bulunarak, Rusya'nın bir terör devleti olarak kabul...

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların artırılması çağrısında bulunarak, Rusya'nın bir terör devleti olarak kabul edilmesini istedi.

- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların artırılması çağrısında bulunarak, Rusya'nın bir terör devleti olarak kabul edilmesini istedi.

Son dakika haberi | Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların artırılması çağrısında bulunarak, Rusya'nın bir terör devleti olarak kabul...

Son dakika haberi | Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların artırılması çağrısında bulunarak, Rusya'nın bir terör devleti olarak kabul...

Son dakika haberi | Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların artırılması çağrısında bulunarak, Rusya'nın bir terör devleti olarak kabul...

Son dakika haberi | Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların artırılması çağrısında bulunarak, Rusya'nın bir terör devleti olarak kabul...

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Terör, Rusya, Güncel, Haberler

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