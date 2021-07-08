Son dakika haberi | Ukrayna'dan Türkiye ile Askeri Çerçeve Anlaşması'na onay
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Son dakika haberi | Ukrayna'dan Türkiye ile Askeri Çerçeve Anlaşması'na onay

Son dakika haberi | Ukrayna'dan Türkiye ile Askeri Çerçeve Anlaşması'na onay
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Ukrayna'da Bakanlar Kurulu, geçtiğimiz yıl Türkiye ve Ukrayna arasında yapılan Askeri Çerçeve Anlaşması'nı onayladı.

Ukrayna'da Bakanlar Kurulu, geçtiğimiz yıl Türkiye ve Ukrayna arasında yapılan Askeri Çerçeve Anlaşması'nı onayladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından imzalanan Askeri Çerçeve Anlaşması'nın Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığı belirtildi. Askeri ve savunma konularında 21 alanda yapılacak ortaklığı içeren anlaşmanın detaylarına yönelik ise net bilgi verilmedi.

Söz konusu anlaşma, 16 Ekim 2020'de Zelenskiy ve Erdoğan tarafından imzalanmıştı. Bakanlar Kurulu'nun onayından geçen anlaşma önümüzdeki günlerde Ukrayna Meclisi'ne sunulacak. Anlaşmanın meclisten de onay alması bekleniyor.

(Bekir Keskin/İHA)

Son dakika haberi | Ukrayna'dan Türkiye ile Askeri Çerçeve Anlaşması'na onay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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