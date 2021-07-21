Son dakika haberi... Ukrayna'daki Lviv Havalimanı'nda bomba ihbarı
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Son dakika haberi... Ukrayna'daki Lviv Havalimanı'nda bomba ihbarı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre - Ukrayna'daki Lviv Havalimanı'nda bomba ihbarı Ukrayna'nın turistik şehirlerinden Lviv'deki havalimanında yapılan bomba ihbarı üzerine yolcular tahliye edildi.

- Ukrayna'daki Lviv Havalimanı'nda bomba ihbarı

KİEV - Ukrayna'nın turistik şehirlerinden Lviv'deki havalimanında yapılan bomba ihbarı üzerine yolcular tahliye edildi.

Ukrayna'da turistlerin en çok tercih ettikleri şehirlerden biri olan Lviv kentindeki havalimanında bomba ihbarı sebebiyle sıcak dakikalar yaşanıyor. Lviv Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada, Lviv Uluslararası Havalimanı'ndaki çalışanların ve yolcuların bomba ihbarı sebebiyle güvenli bir bölgeye tahliye edildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Güvenlik güçleri, bomba ihbarını değerlendirmek üzere havaalanında çalışmalarına başladı. Bu nedenle çalışanların ve yolcuların güvenli bölgelere tahliyesi gerçekleştiriliyor. Havaalanı binası ve çevresinde geniş çaplı bomba araması başlatıldı" ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında ise bomba ihbarının yerel saatle 09.25 sularında polis merkezine yapıldığı bildirildi. Güvenlik güçlerinin alandaki çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberi... Ukrayna'daki Lviv Havalimanı'nda bomba ihbarı
Son dakika haberi... Ukrayna'daki Lviv Havalimanı'nda bomba ihbarı
Son dakika haberi... Ukrayna'daki Lviv Havalimanı'nda bomba ihbarı
Son dakika haberi... Ukrayna'daki Lviv Havalimanı'nda bomba ihbarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin

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