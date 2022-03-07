Ukrayna'da, Rus Savaş Uçağı Düşürüldü - Haberler

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Ukrayna'da, Rus Savaş Uçağı Düşürüldü

İhlas Haber Ajansı, Erhan Altıparmak - Güncel
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- Ukrayna'da, Rus savaş uçağı düşürüldü Ukrayna'nın Harkov kentinde Ukrayna askerleri tarafından Rusya'ya ait bir savaş uçağı düşürüldü.

- Ukrayna'da, Rus savaş uçağı düşürüldü

HARKOV - Ukrayna'nın Harkov kentinde Ukrayna askerleri tarafından Rusya'ya ait bir savaş uçağı düşürüldü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız sürerken, Harkov kentinde akşam saatlerinde Ukrayna askerleri tarafından bir Rus savaş uçağı düşürüldü. Ukrayna askerleri tarafından seyir halindeyken düşürülen Rus savaş uçağı, roketlerle vurulmasının ardından parçaları kentin farklı noktalarına düştü. Ukrayna askerleri düşürdükleri uçağın ardından aralarında kutlama yaparken, düşen Rus savaş uçağının pilotlarına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna'da, Rus Savaş Uçağı Düşürüldü

Ukrayna'da, Rus Savaş Uçağı Düşürüldü

Ukrayna'da, Rus Savaş Uçağı Düşürüldü

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Güncel

Ukrayna, Rusya, Savaş, Rus, Güncel, Haberler

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