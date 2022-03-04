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Son dakika haberi... Ukrayna'da Rus generalin öldürüldüğü iddia edildi

AA, Ruslan Rehimov - Güncel
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Son dakika haberi... Ukrayna'da Rus generalin öldürüldüğü iddia edildi

Son dakika haberlerine göre Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, ülkesine saldıran Rus ordusundan bir generalin öldürüldüğünü duyurdu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, ülkesine saldıran Rus ordusundan bir generalin öldürüldüğünü duyurdu.

Geraşenko, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rusya 41. Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Sukhovetsky'nin Ukrayna askerlerince Çernigiv bölgesinde öldürüldüğünü iddia etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını, "hemen durmazsa Rusya'yı yok edecek kanlı macera" olarak nitelendiren Geraşenko, Ukrayna'nın Rusya için yeni Afganistan olacağını ifade etti.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

İçişleri Bakanlığı, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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