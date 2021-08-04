Son dakika haberi! Ukrayna'da el bombasıyla hükümet binasına giren kişi etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Ukrayna'da el bombasıyla hükümet binasına giren kişi etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Ukrayna'da el bombasıyla hükümet binasına giren kişi etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, el bombasıyla hükümet binasına giren kişi yakalandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, el bombasıyla hükümet binasına giren kişi yakalandı.

Ukrayna Polis Teşkilatı Başkanı Igor Klimenko, yaptığı açıklamada, el bombasıyla hükümet binasına giren kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Klimenko, Donbas bölgesinde savaşmış ve yaralanmış eski asker olduğu belirtilen kişinin 15 yıla kadar hapis cezası alabileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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