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Son dakika... Ukrayna'da bombardıman sonucu oluşan yıkım kameralara yansıdı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler: Ukrayna'nın Sumy bölgesinde Rusya'nın hava saldırısı sonucu birçok yerleşim yeri hasar gördü.

Ukrayna'nın Sumy bölgesinde Rusya'nın hava saldırısı sonucu birçok yerleşim yeri hasar gördü. Hasar gören bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürerken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, enkazdan hala cansız bedenlerin çıkarıldığını duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Sumy kentinin güneyinde bulunan Okhtirka kasabasında Rusya'nın hava saldırıları sonucu meydana gelen yıkımı görüntüledi. Ordudan yapılan açıklamada, 'Sumy bölgesinde Okhtirka'da Rusya'nın benzeri görülmemiş terör eylemlerini görüyoruz. Rus birlikleri konutları, anaokullarını vurmaya devam ediyor ve demiryoluna hasar verdiler. Üç gündür insanların cansız bedenleri enkazdan çıkarılıyor. Rusya, sadece doktorların çalıştığı askeri altyapıyı yaralamakla kalmadı, yıkım gerçekleştirdi. Ölü sayısı artmaya devam ediyor' denildi. Açıklamada henüz ölü ya da yaralı sayısı paylaşılmadı.

Son dakika... Ukrayna'da bombardıman sonucu oluşan yıkım kameralara yansıdı

Son dakika... Ukrayna'da bombardıman sonucu oluşan yıkım kameralara yansıdı

Son dakika... Ukrayna'da bombardıman sonucu oluşan yıkım kameralara yansıdı

Son dakika... Ukrayna'da bombardıman sonucu oluşan yıkım kameralara yansıdı

Son dakika... Ukrayna'da bombardıman sonucu oluşan yıkım kameralara yansıdı

Son dakika... Ukrayna'da bombardıman sonucu oluşan yıkım kameralara yansıdı

Son dakika... Ukrayna'da bombardıman sonucu oluşan yıkım kameralara yansıdı

Son dakika... Ukrayna'da bombardıman sonucu oluşan yıkım kameralara yansıdı

Son dakika... Ukrayna'da bombardıman sonucu oluşan yıkım kameralara yansıdı

Son dakika... Ukrayna'da bombardıman sonucu oluşan yıkım kameralara yansıdı

Son dakika... Ukrayna'da bombardıman sonucu oluşan yıkım kameralara yansıdı

Son dakika... Ukrayna'da bombardıman sonucu oluşan yıkım kameralara yansıdı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Arama Kurtarma, Hava Saldırısı, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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