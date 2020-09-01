Son dakika haberi... Ukrayna'da Başkanlık Ofisi önünde el bombalı bir kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Ukrayna'da Başkanlık Ofisi önünde el bombalı bir kişi gözaltına alındı

Son dakika dünya haberi: Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ofisinin önünde el bombası taşıyan bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığı duyuruldu.

Son dakika haberi... Ukrayna'da Başkanlık Ofisi önünde el bombalı bir kişi gözaltına alındı
01.09.2020 23:11 | Son Güncelleme: 01.09.2020 23:15

Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ofisinin önünde el bombası taşıyan bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığı duyuruldu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ofisinin önünde el bombası taşıyan bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığı duyuruldu. Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, "Başkentin hükümet bölgesinde, kolluk kuvvetleri el bombası taşıyan bir kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli, Pechersky polis departmanına götürüldü" denildi.Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Hülya Avşar Wilma Elles Metin Özülkü
Spor Şenol Güneş Erkan Kamat Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Enner Valencia
Daha Fazla Ateş Eylül Adana Karar
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Ukrayna'da Başkanlık Ofisi önünde el bombalı bir kişi gözaltına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 23:15:21. #1.15#
title