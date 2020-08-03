Son dakika haberi! Ukrayna'da bankayı havaya uçurmakla tehdit eden saldırgan yakalandı
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Son dakika haberi! Ukrayna'da bankayı havaya uçurmakla tehdit eden saldırgan yakalandı

Son dakika haberi... Ukrayna'da bankayı havaya uçurmakla tehdit eden saldırgan yakalandıSonat KEREM / KİEV, (DHA) ? Ukrayna'nın başkenti Kiev'de banka şubesini havaya uçurmakla tehdit eden bir kişi, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

03.08.2020 17:09 | Son Güncelleme: 03.08.2020 17:22

Ukrayna'da bankayı havaya uçurmakla tehdit eden saldırgan yakalandı

Sonat KEREM/ KİEV, (DHA) ? Ukrayna'nın başkenti Kiev'de banka şubesini havaya uçurmakla tehdit eden bir kişi, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko'nun yaptığı açıklamaya göre, Kiev'in merkezinde bulunan 'Leonardo' adlı alışveriş merkezinin içindeki bir bankaya giren Özbekistan vatandaşı Suhrob Karimov (32), sırt çantasında bomba bulunduğunu söyledi ve içeridekilerden polis çağırmalarını istedi. Banka çalışanlarının binayı terk ettikleri, bir banka yöneticisinin ise kendi isteğiyle saldırganın yanında kaldığı belirtildi.

Suhrob'un talebi üzerine Ukraynalı 3 televizyon kanalı bankaya girerek çekim yaparken, Ukrayna medyası, saldırganın 40 bin grivna (10 bin TL) talep ettiğini aktardı.

Geraşçenko, saldırganla bir süre devam eden müzakerelerin ardından polisin özel operasyonla bankaya girdiğini, Suhrob'un gözaltına alındığını, olayda kimsenin zarar görmediğini açıkladı. Bomba imha ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Ukrayna'nın Lutsk kentinde 22 Temmuz'da bir yolcu otobüsünde bulunan 13 kişiyi saatlerce rehin tutan saldırgan, rehineleri serbest bırakmasının ardından yakalanmıştı.

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Son dakika haberi! Ukrayna'da bankayı havaya uçurmakla tehdit eden saldırgan yakalandı

Kaynak: DHA

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