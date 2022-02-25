Son dakika gündem: Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Özgürlüğümüz için yalnız savaşıyoruz

ANKARA (DHA) - Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Özgürlüğümüz için yalnız savaşıyoruz

UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, " Ukrayna'daki tüm büyük şehirler, Rusya'nın çeşitli çabalarına rağmen yine de Ukrayna'nın kontrolü altında. Biz kendi toprağımızda özgürlüğümüz için yalnız savaşıyoruz" dedi.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar, Rusya'nın Kırım işgali ile ilgili düzenlenen program sonrası Rusya'nın, ülkesinde sürdürdüğü askeri harekete ilişkin açıklamalarda bulundu. Bodnar, Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Türk tarafının Ukrayna'ya gönderdiği destek mesajı, konusunda Ukrayna'nın yanında olduğunu görüyorum. Bunu sadece sözde değil; aynı zamanda ilgili eylemlerde de böyle olacağına inanıyorum. Bugünlerde Ukrayna kendini savunuyor. Ukrayna'daki tüm büyük şehirler, Rusya'nın çeşitli çabalarına rağmen yine de Ukrayna'nın kontrolü altında. Sabotaj gruplarının Ukrayna şehirlerine sızma girişimleri etkisiz kılınıyor ve onlar yok ediliyor. Rus ordusu tarafından daha önce işgal edilen bazı yerler işgalden kurtarıldı. Rus askerleri ciddi kayıplar verdi. Onlarca askeri teçhizat ve yüzlerce işgalci yok edildi. Silahlı kuvvetlerimiz manevi hazırlığı ve savunma kapasitesi yüksek. Ukrayna devleti yönetimi Kiev'de ve Ukrayna'yı yönetmeye devam ediyor" dedi.

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, boğazların kapatılması ile ilgili yaptıkları çağrının hatırlatılması üzerine "Türk tarafı, bizim talebimizi şu an değerlendiriyor. Değerlendirme süreci belli bir zaman alıyor. En yakın zamanda olumlu cevabı almayı umuyoruz. Bu Türk tarafının kararı, biz bu kararı bekliyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel