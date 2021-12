Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazır olduğu teklifi, Rusya ile var olan sorunu barışçıl yollarla çözmeyi amaçlıyor. Dost Türkiye'nin destekleriyle Kırım mücadelesini en yakın zamanda kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.

Kırım Tatar Teşkilatları Platformu tarafından düzenlenen "İşgal Altındaki Kırım'da İnsan Hakları ve Kırım Tatarları Konferansı", Ankara'da Milli Kütüphane Yunus Emre Konferans Salonu'nda düzenlendi. Konferansın açılış konuşmasını Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar yaptı. Sonrasında düzenlenen panel ile Kırım ile ilgili çeşitli konular sunumlar yapıldı. Panelde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım Daimi Temsilcisi Anton Korynevych gibi isimler yer aldı.

Yaptığı konuşmada Kırım ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Bodnar, "2014'te öncelikle burada Ankara'da ve sonrasında İstanbul'da Kırım Tatar Diasporası Temsilciliğiyle beraber onların yaşamış oldukları ve özellikle Kırım'da acı çeken tüm insanların burada da acısını hissediyorum. Ama görüyoruz ki çok zaman geçmesine rağmen Rusya sadece baskıyı artırıyor. Özellikle Kırım Tatarlarına yönelik baskıları artırıyor. Rusya sadece kendi ülkesinde insan haklarının gelişmesinde izin vermiyor. Aynı zamanda çevresinde bulunan bölgelerde de o insan haklarının gelişmesine müsaade etmiyor. Aynı şekilde kendi vizyonunu kabul ettirmeye ve tüm bunları askeri gücünü kullanarak yapmakta" diye konuştu.

"DOST TÜRKİYE'NİN DESTEKLERİYLE KIRIM MÜCADELESİNİ EN YAKIN ZAMANDA KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Türkiye'nin Ukrayna'nın sunduğu barışçıl inisiyatifleri desteklediğini belirten Büyükelçi Bodnar, Kırım konusunun Türk Devletleri Teşkilatı'nın gündeminde olması gerektiğini de dile getirerek şunları söyledi:

"Ukrayna'nın sunmuş olduğu barışçıl inisiyatifler ki Türkiye tarafından bunlar destekleniyor. Özellikle Kırım Tatar halkının haklarını korumayı ve aynı zamanda bölgede genel olarak istikrarı sağlamak için ve Kırım'ı işgalden kurtarmak için yapılıyor. Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazır olduğunu ifade eden teklifi Rusya ile var olan sorunu barışçıl yollarla çözmeyi amaçlıyor. Cumhurbaşkanı Zelenski'den de gelen inisiyatifler müzakere ve barışçıl yollarla bu sorunu çözmeye yöneliktir. Ama yine de Kremlin tüm barışçıl inisiyatifleri reddediyor. Ama yine de ortak bir teklifimizi ortaya çıkararak her demokratik ülkeye yakışacak barışçıl yöntemlerle bu meseleyi çözmemiz lazım. Bunu sadece aramızda değil tüm kamuoyuna ve uluslararası topluma iletmemiz lazım. Öncelikle her şeyden önce bu Kırım'ı barışçıl yollarla geri almayı amaçlayan Kırım Platformu inisiyatifimizle ilgilidir. Bu konu her uluslararası örgütte/kuruluşta gündeme gelmeli. Aynı zamanda tekrar ismi değişen Türk Devletleri Teşkilatı'nın gündeminde olmalı. Size garanti vermek isterim ki Ukrayna bu mücadeleye devam edecek. Aynı şekilde Ukrayna'da yaşayan Kırım Tatarları da bizlerle bu mücadelede omuz omuzalar. Dostlarımız ve dost Türkiye'nin destekleriyle en yakın zamanda kazanacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki İnsan Hakları Gününü hep birlikte özgür, serbest Kırım'da kutlamamız lazım."

"NE ZAMAN İNSANLIĞIN TAMAMI KIRIM'DAKİ İNSAN HAKLARI İÇİN AYAĞA KALKACAK"

Panelde sunum yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, cümlelerine dünyada süren insan hakları sorunlarının bir an önce bitmesini dileyerek başladı. Topçu, "Bugünün hürmetine başta Kırım'da, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Keşmir'de, Orta Doğu'da, Balkanlarda ve Afrika'da bütün dünyanın gözü önünde süren insan haklarının bir an evvel bitmesini Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Dünyanın ve insanlığın bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyorum ve merak ediyorum ne zaman insanlığın tamamı Kırım'daki insan hakları için ayağa kalkacak. Ne zaman Arakan'daki insan hakları için ayağa kalkacak. Ne zaman Doğu Türkistan'daki insan hakları için ayağa kalkacak. Farkında değil mi insanlık? Bu haklar çiğnenirken kendisinin de yok olacağını" ifadelerini kullandı.

"YAPILAN İSTATİSTİK VERİLERE GÖRE BUGÜNE KADAR KIRIM'DAN UKRAYNA'NIN İÇİNE GÖÇ ETMEK DURUMUNDA KALAN KIRIM TATAR SAYISI 52 BİN"

Panelde sunum yapan bir diğer katılımcı olan Anton Korynevych, Kırım'dan Ukrayna'ya 52 bin Kırım Tatar'ın göçmek durumunda kaldığının altını çizerek, "Her gün Kırım'da özellikle Kırım Tatarlarına yönelik ve Ukrayna yanlısı aktivistlere yönelik bir zulmü tatbikatı sistematik bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Çoğunlukla kendi iradesini, kendi düşüncelerini, fikirlerini ifade eden Kırım Tatarlarına en çok zulüm yapılıyor. Kırım Tatarları kesinlikle Rus işgaline olumlu bakmıyor ve bu konuyla ilgili fikirlerini ifade ederek sonrasın ne yazık ki çeşitli baskılara, zulümlere tabi tutuluyor. Yapılan istatistik verilere göre bugüne kadar Kırım'dan Ukrayna'nın içine göç etmek durumunda kalan Kırım Tatar sayısı 52 bin. Ama aslında bu rakamı ikiye çarpabiliriz çünkü Ukrayna'ya göç eden bazı Kırım Tatarları ilgili kimlikleri ve belgeleri almıyor. Bugüne kadar genele bakarsak siyasi takibatla ilgili toplam 234 davamız söz konusu ve ne yazık ki bunlar artmaya devam ediyor" dedi.

Panel, Ukrayna Milletvekili Rüstem Umerov ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'ın sunumlarıyla devam etti.

(Huzeyfe Tarık Yaman - Sadettin Aliusta/İHA)