Son dakika haberi... Ukrayna, borcu olan uçak şirketlerinin 20 uçağını ihale üzerinden sattı Son dakika güncel haberi... Ukrayna hükümeti, devlete ve işçilerine borcu olan uçak şirketlerinin uçaklarını ihale üzerinden satarak borçları kapatmayı planlıyor.

Ukrayna hükümeti, devlete ve işçilerine borcu olan uçak şirketlerinin uçaklarını ihale üzerinden satarak borçları kapatmayı planlıyor.

Korona virüsün maddi yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada devam ediyor. Karantina döneminde havayollarının kapatılması sonucunda, birçok uçak ve tur firması ağır ekonomik kayıplar yaşadı. Kimileri işçi çıkarmak zorunda kalırken kimileri de tamamen iflasın eşiğine geldi. Ukrayna'daki uçuş firmaları da karantina sebebiyle vergilerini ve işçilere maaşlarını ödeyemez duruma geldi. Bunun üzerine Ukrayna Adalet Bakanlığı, belirlediği bazı uçuş firmalarının 26 uçağına haciz getirerek el koydu. Hacizli uçaklar, internet üzerinden online ihaleyle satışa çıkarıldı ve uçaklardan 20 tanesi çeşitli firma ve şahıslara satıldı. Adalet Bakanlığı, uçakların satışından elde edilen 2 milyon 630 bin grivna (667 milyon 237 bin TL) ile firmaların vergi borçlarını ve işçilerine maaşlarını ödeyecek.

Öte yandan, Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, ülke genelindeki korona virüs vakası 54 bin 771'e, iyileşen hasta sayısı 27 bin 154'e ve can kaybı ise bin 412'ye yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İHA