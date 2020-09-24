Son dakika haberi... Ukrayna, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyor
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Son dakika haberi... Ukrayna, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyor

24.09.2020 11:27 | Son Güncelleme: 24.09.2020 11:27
Son dakika haberi... Ukrayna, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımıyor

Son dakika haberi... Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun meşruiyeti olmadığını savundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun meşruiyeti olmadığını savundu.

Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın, Belarus'un iç işlerine hiçbir zaman karışmadığını ve her zaman Belarus halkını destekleyeceğini belirtti.

Kuleba, seçim kampanyası ve sonrasında yaşananlar göz önüne alındığında, Lukaşenko'nun yemininin Belarus Cumhurbaşkanı olarak meşruiyeti olduğu anlamına gelmeyeceğini öne sürdü.

Belarus'ta 1994'ten bu yana 5 defa art arda cumhurbaşkanı seçilen Lukaşenko, kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra dün yemin ederek görevine başlamıştı.

Tikhanovskaya'nın önderliğindeki muhalefet seçim sonuçlarına karşı çıkmış, "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.

Ülkede hala devam eden gösterilerde protestocular yeni seçimin yanı sıra anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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