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Son dakika haberi... Ukrayna askerleri Mariupol'de Rus tankını imha etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Ukrayna askerleri Mariupol'de Rus tankını imha etti

Son dakika gelişmesine göre Ukrayna ordusu, Mariupol kentindeki bir sokakta ilerleyen Rus tankını pusuya düşürerek imha etti.

Ukrayna ordusu, Mariupol kentindeki bir sokakta ilerleyen Rus tankını pusuya düşürerek imha etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının en yoğun olduğu kentlerden Mariupol'de çatışmalar devam ediyor. Kentteki Ukrayna askerleri, oyun alanlarının ve evlerin olduğu yerleşim yerinde ilerleyen bir Rus tankını pusuya düşürdü. Askerler, görüş mesafesine giren Rus tankını vurarak imha etti. İsabet alan tanktan duman yükselirken, Rus ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna topraklarına ayak bastığınızda ölüm fermanınızı imzaladınız" denildi. - MARIUPOL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mariupol, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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