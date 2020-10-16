Son dakika haberi: Ukrayna arasında anlaşma imza töreni (2)
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Son dakika haberi: Ukrayna arasında anlaşma imza töreni (2)

16.10.2020 19:06 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:11

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki heyetler arası görüşme, sona erdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki heyetler arası görüşme, sona erdi. Görüşme sonrası ülkeler arası anlaşmaların imza töreni düzenlendi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Ukrayna Savunma Bakanı Andrii Taran arasında savunma sanayii projeleri kapsamında iyi niyet beyanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Andrii Taran arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı.

Türkiye-Ukrayna Hükümetler Arası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu 12. Dönem toplantısı protokolü de Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar ve Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanı Ihor Petrashko arasında imzalandı.

Son dakika haberi: Ukrayna arasında anlaşma imza töreni (2)
Son dakika haberi: Ukrayna arasında anlaşma imza töreni (2)
Son dakika haberi: Ukrayna arasında anlaşma imza töreni (2)
Son dakika haberi: Ukrayna arasında anlaşma imza töreni (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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