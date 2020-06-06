Son dakika haberi! Ugandalı öğretim görevlisi, çocuğuna 'Karatay' ismini verdi
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Son dakika haberi! Ugandalı öğretim görevlisi, çocuğuna 'Karatay' ismini verdi

Son dakika habere göre KTO Karatay Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Ugandalı Abubakar Mayanja (31), Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli görevler üstlenen devlet adamlarından Celaleddin Karatay'a olan hayranlığı ve aynı zamanda çalıştığı üniversitenin de adı olması nedeniyle çocuğuna 'Karatay' ismini verdi.

Son dakika haberi! Ugandalı öğretim görevlisi, çocuğuna 'Karatay' ismini verdi
06.06.2020 11:40 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:44

KTO Karatay Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Ugandalı Abubakar Mayanja (31), Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli görevler üstlenen devlet adamlarından Celaleddin Karatay'a olan hayranlığı ve aynı zamanda çalıştığı üniversitenin de adı olması nedeniyle çocuğuna 'Karatay' ismini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 yılında Uganda'ya yaptığı ziyarette KTO Karatay Üniversitesi ile Uganda İslam Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. KTO Karatay Üniversitesi adına Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk'ün imzaladığı protokol kapsamında 4 yıl önce Konya'ya gelen Ugandalı Abubakar Mayanja, oğlunun Celaleddin Karatay'ı bilerek büyümesini istediğini söyledi. Üniversitede Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Eğitim Bölümü öğretim görevlisi olan, Abubakar Mayanja, Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini de ifade etti.

'TÜRKİYE BİZİM EVİMİZ GİBİ'Türkiye'yi kendi evleri gibi gördüklerini belirten Abubakar Mayanja, "Biz Ugandalıyız. 2016 yılında buraya geldik. 2018 yılında eşimle evlendik. KTO Karatay Üniversitesi'nde hem çalışıyorum hem okuyorum. Yüksek Lisans yapıyorum. Hazırlık sınıfı bölümünde de İngilizce öğretmeniyim. Karatay ilçesinde oturuyoruz. Burada çok mutluyuz. Birçok insan bana neden Karatay ismini seçtiniz diyor. Bebeğimizin ismi Ayman Karatay Mayanja. 'Ayman' bereket demek. Onu annesi seçti. Ben birçok isim arasından Karatay'ı seçtim. Eşime bebeğimiz olduğunda bir Türk isim vereceğim dedim. Türkiye'de bize çok saygılı ve hoş davranıyorlar. Konya'da da aynı şekilde bize saygı gösteriyorlar. O nedenle bir Türk isim vermek istedim. Bir gün Uganda'ya geri dönersem Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini unutmak istemiyorum. Eşim ismi 'İzmir' olsun dedi. Ayman İzmir Mayanja olabilir, dedi. Ama benim İzmir ile alakam yok, dedim. İzmir başka bir şehir hiç oraya gitmedim o nedenle İzmir'i seçmedim. Ben 'Karatay' olabilir, dedim. Çünkü Karatay bizim üniversitemiz. Burada çalışıyoruz. Burada oturuyoruz. O nedenle Karatay'ı seçtim. KTO Karatay Üniversitesi'nde çok arkadaşım var. Üniversitede hiçbir sorunumuz yok. Burada birçok yabancı öğrenci var. Burası bizim ailemiz gibi. Uganda benim ülkem ama Türkiye'yi de ailem gibi görüyorum. Ailem gibi gördüğüm için ise Karatay seçtim" dedi.'CELALEDDİN KARATAY GİBİ ZEKİ OLSUN'

Abubakar Mayanja, Karatay ismini seçmesinin ikinci nedeni olarak da Anadolu Selçuklu Devleti'nde önemli görevler üstlenen devlet adamı Celaleddin Karatay'ın hikayesini okuyup, çok etkilendiğini söyledi. Abubakar Mayanja, "Celaleddin Karatay'ın hikayesini okudum. Çok güzel bir tarihi var ve bu beni çok etkiledi. Çok zeki ve güçlü bir kişiymiş. Hakkında yapılan filmi de izledim. Celaleddin Karatay'ın hayatını çok sevdim. Çok başarılı bir kişiymiş. İnşallah oğlum da büyüyünce onun gibi zeki olacak. Ayman bereket demek, Karatay da çok zeki adam oldu. Bereketli, zeki adam olacak inşallah. Onun doğduğu gün çok mutlu olduk. Uganda'da sadece Müslüman ve bizim kabilemizin ismi olur. Oradakilere Celaleddin Karatay'ın nasıl bir adam olduğunu anlattım. Üniversite hakkında da konuştuk. Şu an çok mutluyuz. Ugunda'da bu normal bir şey değil. Özel bir şey gibi görülüyor. Çocuğumuz büyüyünce burayı adı sayesinde her zaman hatırlayacak. Celaleddin Karatay'ın hikayesini okuyacak. İleride Uganda'ya dönersek oğlumun buraya en az bir kere geleceğini biliyorum" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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