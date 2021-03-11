Son dakika haberi: Uganda'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Uganda'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı

11.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:37
Son dakika haberi: Uganda'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı

Son dakika gündem haberine göre Uganda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kitlesel aşılamaya geçildi.

Uganda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kitlesel aşılamaya geçildi.

Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk aşılanan kişinin Sağlık Bakanı Jane Ruth Aceng olduğunu duyurdu.

Sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri, öğretmenler ve 50 yaş üstünün öncelikli grup olarak belirlendiği ülkede, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında ülkeye gelen 864 bin doz aşı kullanılacak.

Halkın yarısının aşılanmasının hedeflendiği 45 milyon nüfuslu Uganda, haziranda COVAX'tan 2 milyon 700 bin doz aşı daha almayı bekliyor.

Malavi'de de bugün aşılamaya başlanması öngörülüyor

Ayrıca 360 bin doz aşıyı teslim alan Afrika'nın güneyindeki Malavi'nin de bugün aşılamaya başlaması planlanıyor.

Kıta genelinde şimdiye kadar Güney Afrika, Sudan, Angola, Senegal, Mısır, Cezayir, Uganda, Togo, Ruanda, Fas, Fildişi Sahili, Seyşeller, Mozambik, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Kenya ve Zimbabve'de virüse karşı kitlesel aşılama başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Acun Ilıcalı Pelin Öztekin Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Uganda'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 11:38:06. #1.14#
title