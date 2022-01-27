Son dakika haberi: Uganda'da fil, aracından çıkan turisti ezerek öldürdü - Haberler
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Son dakika haberi: Uganda'da fil, aracından çıkan turisti ezerek öldürdü

AA, Tufan Aktaş - Güncel
Son dakika haberi: Uganda'da fil, aracından çıkan turisti ezerek öldürdü

Gelen son dakika haberlerine göre Uganda'da Murchison Ulusal Parkı'nda bir fil, aracından çıkan turisti çiğneyerek öldürdü.

Uganda'da Murchison Ulusal Parkı'nda bir fil, aracından çıkan turisti çiğneyerek öldürdü.

Uganda NTV televizyonunun haberine göre, üç arkadaşıyla Masindi'den Arua'ya seyahat eden Suudi Arabistan vatandaşı Ayman Sayed Elshahany, aracından çıkınca fil tarafından ezildi.

Elshahany, olay yerinde hayatını kaybetti.

Uganda Vahşi Yaşam İdaresi (UWA), böyle bir olayın tekrar etmemesi için güvenlik protokollerinin gözden geçirileceğini açıkladı.

Ulusal parkları ziyaret eden turistler, güvenlik kurallarına uymadıkları takdirde bu tür saldırılar veya kazalarla karşılaşabiliyor.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

Suudi Arabistan, Uganda, Güncel, Haber

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