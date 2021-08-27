Son dakika haberi: UEDAŞ İLE TRAFİK POLİSLERİNİN ORTAK PROJESİYLE EMNİYET KEMERİNİ FARKINDALIĞI ARTTIRILDI
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Son dakika haberi: UEDAŞ İLE TRAFİK POLİSLERİNİN ORTAK PROJESİYLE EMNİYET KEMERİNİ FARKINDALIĞI ARTTIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ULUDAĞ Elektrik Dağıtım AŞ. (UEDAŞ) ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü proje kapsamında bir elektrik trafosu emniyet kemeri uyarısıyla boyandı.

ULUDAĞ Elektrik Dağıtım AŞ. (UEDAŞ) ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü proje kapsamında bir elektrik trafosu emniyet kemeri uyarısıyla boyandı. Polisler ise trafonun çevresinde emniyet kemeri kontrolü yaparak, sürücüleri uyardı.

Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ. (UEDAŞ), Bursa'da araç trafiğinin yoğun olduğu Akpınar Mahallesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğüyle ortak bir çalışmaya imza attı. 2017 yılında hayata geçirilen ve şimdiye kadar 56 trafoyu renklendiren 'Trafolar Konuşuyor' projesi ile trafikte yaşanan can kayıplarının önüne geçmek için 'Emniyet Kemeri Hayata Bağlar' temasıyla farkındalık oluşturuldu. UEDAŞ saha ekipleri trafoyu renklendirirken Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü ekipleri de bölgedeki sürücülere emniyet kemeri kontrolü sağladı. Sürücüleri denetlerken uyarılarda bulunan trafik ekipleri, emniyet kemerinin önemine dikkat çekti.

Proje hakkında bilgi veren UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, 'Trafolar Konuşuyor projesi kapsamında trafolarımızı grafiti ile renklendiriyoruz. 56.trafomuzu hayata kazandırdık. Burada konu seçerken sosyal sorumluluk anlamında duyarlılık göstererek hareket etmeye çalışıyoruz.Bu seferki trafomuzu Trafik Şubemizle ortaklaşa emniyet kemerinin kullanımıyla ilgili işledik. Bu çalışmalarımızın devamı da gelecektir' diye konuştu.

Son dakika haberi: UEDAŞ İLE TRAFİK POLİSLERİNİN ORTAK PROJESİYLE EMNİYET KEMERİNİ FARKINDALIĞI ARTTIRILDI
Son dakika haberi: UEDAŞ İLE TRAFİK POLİSLERİNİN ORTAK PROJESİYLE EMNİYET KEMERİNİ FARKINDALIĞI ARTTIRILDI
Son dakika haberi: UEDAŞ İLE TRAFİK POLİSLERİNİN ORTAK PROJESİYLE EMNİYET KEMERİNİ FARKINDALIĞI ARTTIRILDI
Son dakika haberi: UEDAŞ İLE TRAFİK POLİSLERİNİN ORTAK PROJESİYLE EMNİYET KEMERİNİ FARKINDALIĞI ARTTIRILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi: UEDAŞ İLE TRAFİK POLİSLERİNİN ORTAK PROJESİYLE EMNİYET KEMERİNİ FARKINDALIĞI ARTTIRILDI - Haberler
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