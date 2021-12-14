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Son dakika haberi! Uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Uçurumdan düşerek hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Yalova'nın Altınova ilçesi Ballıkaya mevkiinde manzarayı seyretmek isteyen bir vatandaş, yaklaşık 150 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova ilçesi Ballıkaya mevkiinde manzarayı seyretmek isteyen bir vatandaş, yaklaşık 150 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Altınova Belediyesi İtfaiyesi, uçurumdan düşen Osman D.'ye ulaştı. Olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri, uçurumdan düşerek hayatını kaybeden vatandaşı düştüğü yerden çıkartarak yetkililere teslim etti.

Osman D.'nin cenazesi otopsi için Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YALOVA

Son dakika haberi! Uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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