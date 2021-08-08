Son dakika haber | UÇURUMDA ÖLÜ BULUNAN ÜNİVERSİTELİ SAMET, TOPRAĞA VERİLDİ
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Son dakika haber | UÇURUMDA ÖLÜ BULUNAN ÜNİVERSİTELİ SAMET, TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kaybolan ve 20 metrelik uçurumda cesedi bulunan Samet Işıtan (26), memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kaybolan ve 20 metrelik uçurumda cesedi bulunan Samet Işıtan (26), memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Geçen hafta cumartesi günü, Çıralı'da bir kampinge yerleşen üniversite öğrencisi Samet Işıtan, 2 Ağustos sabahı buradan ayrılarak yürüyüşe çıktı. Kendisinden haber alınamayan Işıtan hakkında 3 Ağustos'ta kayıp başvurusu yapılmasının ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timleri ve Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Samet Işıtan'ın cansız bedeni, dün akşam saatlerinde 20 metrelik uçurumun altındaki kayalık alanda, jandarma tarafından bulundu.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Memleketi Samsun'a getirilen Samet Işıtan'ın cenazesi, Atakum ilçesi Vadiler Sitesi'ndeki evinde helallik alınmasından sonra Terme ilçesi Taşpınar Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde, babası İhsan Işıtan ile ablaları Nur ve Gülcan Işıtan, Samet'in fotoğrafına bakarak mezarı başında ağladı.

Son dakika haber | UÇURUMDA ÖLÜ BULUNAN ÜNİVERSİTELİ SAMET, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber | UÇURUMDA ÖLÜ BULUNAN ÜNİVERSİTELİ SAMET, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber | UÇURUMDA ÖLÜ BULUNAN ÜNİVERSİTELİ SAMET, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber | UÇURUMDA ÖLÜ BULUNAN ÜNİVERSİTELİ SAMET, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber | UÇURUMDA ÖLÜ BULUNAN ÜNİVERSİTELİ SAMET, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber | UÇURUMDA ÖLÜ BULUNAN ÜNİVERSİTELİ SAMET, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber | UÇURUMDA ÖLÜ BULUNAN ÜNİVERSİTELİ SAMET, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber | UÇURUMDA ÖLÜ BULUNAN ÜNİVERSİTELİ SAMET, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber | UÇURUMDA ÖLÜ BULUNAN ÜNİVERSİTELİ SAMET, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber | UÇURUMDA ÖLÜ BULUNAN ÜNİVERSİTELİ SAMET, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haber | UÇURUMDA ÖLÜ BULUNAN ÜNİVERSİTELİ SAMET, TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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